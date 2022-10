Entre as centenas de medidas incluídas no Orçamento de Estado para 2023 (OE2023), há uma que quase passou despercebida: uma isenção especial que autoriza que os contratos públicos para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) possam ser feitos sem concurso público e sem visto prévio do Tribunal de Contas . Na verdade, é uma repetição: a medida já constava do Orçamento de Estado para 2022, aprovado em Maio . Agora, prolonga-se para 2023.

Porquê uma isenção especial? Simples: a preparação deste grande evento que trará o Papa Francisco a Lisboa está tão atrasada, tão atrasada, tão atrasada, que a única forma de assegurar a sua realização é passar cheques em branco. Perguntar-me-ão: qual é a surpresa, se em Portugal é sempre assim? Sim, pois é, mas não deveria ser: experiências passadas já nos ensinaram que a ausência de planeamento arrasta custos acrescidos e que, quando os investimentos de milhões de euros ficam dispensados de escrutínio, esses custos tornam-se muito penalizadores para contribuintes.

Retomo a história desde o início. As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) terão lugar em Lisboa, em Agosto de 2023. A escolha da capital portuguesa foi anunciada em 2019, com data prevista para 2022 — data entretanto adiada (em 2021) para 2023, devido à pandemia da Covid-19. Ou seja, há 3 anos que todas as autoridades públicas implicadas sabem que têm a responsabilidade de organizar o evento. Hoje, a menos de um ano da sua realização, os preparativos estão nitidamente aquém do que seria desejável.

