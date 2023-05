No dia 6 de Abril, depois de se ter descoberto que houve uma reunião secreta entre membros do Governo, deputados do PS e a CEO da TAP, João Galamba declarou que: «O Ministro das Infraestruturas foi informado de que a TAP, na tarde do dia 16 de janeiro, tinha transmitido o seu interesse em participar na reunião com o Grupo Parlamentar do PS” e que “o ministro das Infraestruturas não se opôs à participação da TAP na reunião, agendada pela Área Governativa dos Assuntos Parlamentares para o dia 17 de janeiro, tendo o seu Gabinete procedido em conformidade».

Já no passado dia 29 de Abril, em conferência de imprensa depois do charivari no seu Ministério, Galamba evocou o que afinal terá dito a Christine Ourmières-Widener: «“Olhe, tenho um pedido do grupo parlamentar para uma reunião preparatória [da Comissão de Economia]. Não faz muito sentido eu ir à reunião preparatória, porque não sou eu que vou falar da TAP na reunião preparatória, quem vai falar da TAP na reunião preparatória é a senhora CEO, portanto, não sei se quiser participar… Já tive informação que havia interesse em falar consigo, se quiser participar, pode participar”. Ela aí não confirmou que queria participar, às 16 recebo uma mensagem do Frederico Pinheiro a dizer “A CEO quer participar na reunião. Pode?” E eu digo: “Pode”».

Face a isto, uma pessoa constataria a contradição entre as duas afirmações e pensaria: «Olha, o Galamba tinha dito que a CEO é que se ofereceu para ir à reunião, mas afinal ele é que a tinha desafiado e a “oferta” dela é, na verdade, uma resposta a aceitar um convite». Uma pessoa desprovida de imaginação, mas não os dirigentes do PS. Na quarta-feira passada, em conferência de imprensa pós-barafunda da não demissão de Galamba, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, disse isto: «A questão é que não há nenhuma contradição em relação a essa matéria. No que diz respeito a essa mesma reunião é verdade que a CEO da TAP, como está comprovado através de um suporte de mensagem, solicitou participar nessa mesma reunião e não existe nenhuma contradição factual, se lermos com rigor aquilo que havia sido escrito pelo ministro João Galamba até ao passado Sábado, entre a declaração que consta desse comunicado e aquilo que o ministro João Galamba revelou no passado Sábado».

