Portugal, no ano que está a acabar, ficou em 56º lugar no Relatório mundial da felicidade. O relatório avalia a felicidade com base nas respostas a uma das principais perguntas que é, numa escala de zero a dez, como avalia sua própria vida (sendo dez a melhor vida possível)? Para realizar este estudo foi utilizada uma complexa metodologia que determina o que é a felicidade de uma pessoa numa sociedade (este estudo inclui fatores económicos e de realização pessoal).

Mais um rancking que mostra a desigualdade entre os países no mundo e que o papel dos valores humanos não é o principal factor da felicidade.

A prova disto é que neste rancking a Rússia, que invadiu e começou uma guerra contra a Ucrânia, possua o 80º lugar e a Ucrânia o 98º. Significa isso que os russos se sentem felizes e realizados por estarem a matar e a roubar o povo ucraniano?

Pessoalmente, como ucraniano que vive há 21 anos em Portugal, fiquei feliz por perceber que vivo entre um povo que, apesar de todas dificuldades económicas, desde o primeiro dia da invasão russa à Ucrânia mostrou uma grande solidariedade para com o meu país de origem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O último exemplo desta solidariedade foi o de uma senhora que ontem telefonou muito preocupada por causa de um rapaz ucraniano que há dois dias dorme na rua. A história deste rapaz é complicada porque precisa de um apoio pisco-social que vamos tentar dar-lhe. Mas o que eu senti depois deste e de muitos outros telefonemas foi a preocupação dos portugueses em ajudar o povo ucraniano. Por estes motivos sinto-me seguro neste país, embora o povo se queixe e com razão de que as promessas dos políticos e dos governos não são realizadas, contudo é um lugar onde os valores humanos permanecem.

Seria bom neste sentido criar um novo rancking mundial onde se valorizasse o nível dos valores humanos dentro de um país.

Não tenho dúvida de que Portugal nesse rancking teria o seu lugar justo na primeira dezena.

Um Feliz Natal e próspero Ano Novo, onde Paz vencerá a guerra!