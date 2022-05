Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As novas formas de entretenimento digital estão cada vez mais disponíveis nas pequenas palmas das mãos das nossas crianças. Embora seja recomendada a sua evicção ou limitação horária por médicos, pediatras e neurocientistas, há cada vez mais bebés e crianças expostos a conteúdos que promovem uma alienação da realidade e a um novo fenómeno que eu normalmente designo techsitting.

Essa alienação da realidade ocorre, na maior parte das vezes, ainda no primeiro ano de vida, como recurso a auxiliar nas primeiras refeições do bebé: um género de bobo da corte digital para o rei que está sentado no seu trono a ser alimentado por um serviçal. O techsitting – essa nova arte, provida de cor e efeitos psicadélicos com uma música estridente – é sinónimo de uma hiperestimulação, acompanhada de uma inconsciente absorção alimentar e que termina com um grato agradecimento a el-rei, com palmas, pela ingestão de doses descomunais de comida.

Como esta estratégia resulta, e como o adulto cuidador precisa de tempo para ele próprio consumir conteúdos digitais, deixa a criança sentada, junto a um tablet ou uma televisão, a, assim decidir, ou melhor, que o algoritmo decida por ela, qual o conteúdo seguinte que irá estar na moda.

Começa por apenas alguns minutos, mas como o bebé fica vidrado naquele jogo de sons e imagem e está “quietinho”, como se dum animal de estimação se tratasse, estende-se por horas e este deixa de saber controlar os seus impulsos naturais de descoberta física e motora que tantos milénios levou a Humanidade a conquistar.

Mais tarde, quando esta hipotética criança, que todos conhecemos à nossa volta, fica adita do tempo ao ecrã, muda de plataforma em plataforma; de jogo em jogo; até que chega às redes sociais.

Ignorando todas as regras, termos e condições da maior parte das redes sociais, os cuidadores autorizam a compra de equipamentos móveis sem qualquer aplicação de controlo de responsabilidade parental associada e, consequentemente, a instalação e a visualização de conteúdos criados a pensar nos jovens cuja idade mínima recomendada é de 13 anos – portanto, a adolescência.

E o que isso implica?

Implica a desconstrução de toda a infância que todos nós temos o dever de proteger.

A criança, para se desenvolver de forma plena, tem de passar por vários estados físicos, mentais e morais que estamos a comprometer com o uso excessivo de tecnologia.

A criança deixou de socializar de forma física e verbal com os seus pares para interagir através de emojis e de rituais dançáveis que ela pouco sabe compreender e contextualizar como um género de softporn cuja objetificação do corpo é notória, nomeadamente da criança-rapariga, através das coreografias sensuais que, ainda que inocentemente, ela o faça.

Essa exposição leva, não só a essa questão moral sexual, como a outras questões morais – o bullying, a opressão, a segregação com base em números de seguidores ou de publicações feitas.

E porque isso é preocupante?

Segundo alguns estudos, ao longo de milénios, a necessidade de adaptação ao meio envolvente fez desenvolver o lobo frontal do cérebro de tal forma que é a zona cerebral que mais diferencia o humano como ser racional do resto dos outros mamíferos.

É nele que se regula a memória funcional, que controla os movimentos voluntários e que trabalha a partir do pensamento consciente e em todo o pensamento abstrato.

Esta parte do cérebro é também constituída por uma estrutura – o córtex pré-frontal – que é responsável pela personalidade, sentido de humor, etc.

Não querendo reduzir nesta comparação animal versus humano a apenas uma parte da nossa anatomia cerebral, o que podemos constatar é esta “pequena” mas enorme peça que diferencia os nossos comportamentos voluntários, racionais e abstratos como uma característica intrínseca do ser humano. Ser humano atual que está desde criança a ser exposto a algo involuntário, que não promove a interação entre pares e que apenas alimenta a saciedade de desresponsabilização do adulto cuidador no seu mais importante papel – a educação dos novos seres.

