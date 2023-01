1 Nesta minha primeira crónica em 2023, devo cumprir a tradição de exprimir votos para o novo ano que recentemente começou. A tarefa está amplamente facilitada porque o tema já foi tratado pela melhor imprensa nacional e internacional.

Tenho muito gosto em subscrever a mensagem central de inúmeras vozes ocidentais: o principal desafio do novo ano de 2023 será a defesa do Ocidente e da democracia liberal.

2 A primeira e mais urgente dimensão da defesa do Ocidente e da democracia liberal reside certamente na aliança euro-atlântica em apoio da muito honrosa resistência da Ucrânia contra a infame invasão czarista-comunista do sr. Putin.

Como têm sublinhado vários analistas, a re-descoberta da crucial importância da aliança euro-atlântica ao longo do ano de 2022 — em resposta à invasão russa da Ucrânia — terá sido um dos raros aspectos positivos do ano que passou. E o reforço desse sentimento de aliança euro-atlântica constitui certamente um dos maiores desafios do ano que agora começa.

