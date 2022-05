Chegam a Zaporíjia as primeiras famílias que fugiram de Mariupol. O relato dos repórteres do Observador

Vários civis em carros particulares aproveitaram o corredor humanitário. A caravana com cerca de 100 pessoas já não chega hoje a Zaporíjia, confirmou fonte da ONU aos repórteres do Observador no local