Há coisas certas na vida: como haver calor em julho e falhas no SIRESP

"Sozinho em Casa" no Natal, falhas no SIRESP no verão. Paulo Viegas Nunes chamou jornalistas para provar que não há falhas e...falha tudo. E o silêncio ensurdecedor de Medina sobre Sérgio Figueiredo.