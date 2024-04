Último episódio: "A mensagem perdida"

O capitão Almeida Santos e os militares que apoiavam a Operação Papagaio conseguem fugir do Forte de Elvas, para onde tinham sido transferidos. Durante meses, o grupo esconde-se numa casa em Trás-os-Montes antes de se instalar finalmente numa vivenda em Rio de Mouro. Apenas quatro dias depois de chegarem à nova morada, o capitão é assassinado. Vinte anos mais tarde, o crime há de dar origem ao polémico romance “A Balada da Praia dos Cães”, de José Cardoso Pires. No final da história, o que aconteceu a “Gavroche”, o mentor da “Operação Papagaio”? E afinal, onde está a gravação revolucionária que deveria ter sido colocada no ar no Rádio Clube Português?

