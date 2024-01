Maria do Rosário Gama: "Se é necessária reconciliação é porque [o PSD] sabe que os pensionistas estão zangados - e não esquecem"

Presidente da APRe vê com bons olhos propostas do PSD, mas acredita que o partido pode estar a prometer o que não consegue cumprir. Na saúde, Maria do Rosário Gama considera medidas "positivas".