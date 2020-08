“Os Novos Mutantes”

Onde os X-Men acabam, começam os Novos Mutantes, protagonistas deste novo filme baseado no comic da Marvel com o mesmo título e realizado por Josh Boone. A ação do filme passa-se num hospital isolado e vigiado, onde estão enclausurados, contra sua vontade, cinco jovens mutantes de várias nacionalidades (dois americanos, um brasileiro, um escocês e uma russa) que começam pouco a pouco a aperceber-se dos seus poderes e a aprender a controlá-los e usá-los. A mentora do grupo é uma médica que também ela tem um poder especial: consegue criar campos protetores em seu redor, para se resguardar de seres como estes mutantes adolescentes. Que pelo seu lado, só pensam em evadir-se.

No elenco de “Os Novos Mutantes” encontramos Alice Braga, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Maisie Williams, entre outros.

“Tenet”

Realizado por Christopher Nolan com um orçamento que terá chegado aos 225 milhões de dólares, “Tenet” é um mega-filme de 007 cruzado de história de ficção científica sobre viagens no tempo, inversões do fluxo temporal e mundos paralelos, onde James Bond encontra Stephen Hawking, MC Escher e Lewis Carroll. John David Washington interpreta um enigmático agente secreto conhecido como O Protagonista. Ajudado por um homem dos serviços secretos britânicos, Neil (Robert Pattinson), O Protagonista tem que evitar uma catástrofe mundial de características nunca vistas, e para isso neutralizar o super-vilão Sator, um bilionário russo (Kenneth Branagh).

Esta é a primeira superprodução de Hollywood a estrear-se desde o início da pandemia.

“Tenet” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.