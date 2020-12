Uma mulher de 91 anos é a primeira vítima mortal do surto de Covid-19 que surgiu num lar de uma freguesia rural do Crato, no distrito de Portalegre, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do município.

A utente faleceu no lar da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete, na quarta-feira”.

Em comunicado publicado na página da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete na rede social Facebook, os órgãos sociais da instituição lamentam a morte da utente e indicam que estão infetados nesta altura 32 utentes e 10 funcionários, incluindo o provedor.

Fonte do município revelou ainda que dois dos 32 utentes infetados estão hospitalizados.

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete tem capacidade para acolher 43 residentes e conta com 35 funcionários.

Portugal contabiliza pelo menos 5.815 mortos associados à Covid-19 em 358.296 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).