Libertados cavalos-marinhos na Ria Formosa para travar queda de população

Um grupo de 60 cavalos-marinhos, a maioria nascidos em cativeiro, foi libertado esta terça-feira na Ria Formosa durante a primeira ação de repovoamento no local onde há 20 anos se concentrava a maior comunidade de cavalos-marinhos do mundo.

No ano 2000, a comunidade destes peixes na Ria Formosa, no Algarve, era considerada a maior do mundo, mas em 20 anos “houve uma redução de 96% dos efetivos”, disse aos jornalistas Jorge Palma, investigador do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg).