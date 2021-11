Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um dia, mais duas medalhas para Portugal nos Campeonatos do Mundo de trampolins, que se estão a realizar desde quinta-feira em Baku: depois da prata na final por equipas do duplo minitrampolim, Diogo Cabral terminou a série decisiva do duplo minitrampolim individual no segundo lugar, ao passo que a dupla Beatriz Martins e Catarina Marianito Nunes assegurou a terceira posição no sincronizado feminino.

Desde 2009, na edição realizada em São Petersburgo, que Portugal não conseguia pelo menos três pódios numa só edição do Campeonato do Mundo, conseguindo na altura o ouro e bronze na final individual do duplo minitrampolim com André Lico e André Fernandes e mais um ouro por equipas também no duplo minitrampolin com André Lico, André Fernandes, André Pocinho e Bruno Nobre.

