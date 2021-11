Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De Sant’Agata Bolognese, pequena cidade italiana onde está localizada a sede e a fábrica da Lamborghini, saem os superdesportivos da prestigiada marca, mas não só. O centro de design concebe muito mais do que peças de arte sobre rodas, dando vida até a vivendas. É o caso do empreendimento desenvolvido pela Emaar Properties, que propõe 40 moradias, todas elas com seis quartos, que se venderam com a rapidez de um… Aventador.

O sucesso desta incursão da Lamborghini pelo mundo do imobiliário não deixou de causar alguma surpresa, tanto mais que era a primeira vez que os estilistas – habituados a desenhar carroçarias em torno de motores V12 e V8 – foram desafiados a imaginar vivendas luxuosas com piscinas e jardins luxuriantes.

O empreendimento em causa, denominado Dubai Hills Vista, é um condomínio privado com quatro dezenas de moradias que exibem um design arrojado e futurista, inspirado nos agressivos veículos da Lamborghini. Localizado a 20 minutos do aeroporto internacional do Dubai e rodeado por um campo de golfe, o empreendimento será terminado em 2026, mas todas as vivendas estão desde já vendidas. O preço dos lotes arranca em 1,2 milhões, a que é necessário somar tudo o resto.