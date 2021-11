O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, chega este sábado à capital angolana para uma visita de dois dias, durante a qual irá participar na Bienal de Luanda 2021 e visitar um centro de vacinação.

De acordo com o programa oficial da visita, Marcelo Rebelo de Sousa tem chegada prevista ao Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro pelas 07:00 horas locais (mais uma hora do que em Lisboa), seguindo depois para o espaço da Bienal de Luanda 2021 – Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz.

Antes da abertura do evento, o chefe de Estado português manterá um encontro bilateral com o homólogo angolano, João Lourenço.

Na cerimónia de abertura, participam entre outras personalidades, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, o diretor-geral Adjunto da UNESCO, Xing Qu, bem como o embaixador de Boa Vontade da UNESCO para a Paz e Reconciliação, o ator norte-americano Forest Whitaker.

Marcelo Rebelo de Sousa fará uma intervenção no painel de chefes de Estado sobre o tema do ano da União Africana “Artes, Cultura e Património: Alavancas para a construção da África que queremos”.

No mesmo painel, estão previstas intervenções dos presidentes da República do Congo, Denis Sasso-Nguesso, e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova.

Prevista está também a presença em Luanda do chefe de Estado da República Democrática do Congo e presidente em exercício da União Africana, Félix Tshisekedi, além de representantes da Namíbia, Costa Rica e Moçambique.

Durante a tarde, o Presidente português participa num diálogo intergeracional de chefes de Estado com jovens sobre o lema “Diversidade Cultural e Patrimonial de África e suas diásporas: marca de conflitos ou terreno fértil para a Paz”

Marcelo Rebelo de Sousa termina o primeiro dia de visita a Angola com uma deslocação ao Centro de Vacinação Paz Flor.

No domingo, o chefe de Estado tem previstas visitas à Livraria Kiela, do escritor angolano Ondjaki, e à exposição “BOANDA – Cruzamentos artísticos entre Portugal e Angola 2020/2021, no Centro Cultural Português.

De acordo com informação da Presidência da República, a exposição é o resultado de uma residência artística conjunta de portugueses e angolanos.

Marcelo Rebelo de Sousa fecha o programa com um jantar com a comunidade empresarial em Angola, tendo regresso previsto a Lisboa na manhã de segunda-feira.