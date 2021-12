Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Casa LOEWE

Avenida da Liberdade, 207, Lisboa. Segunda a sábado das 10h00 às 20h00

Uma avenida que é um luxo, um edifício histórico que viu a sua fachada restaurada, um terraço, e 400 metros quadrados prontos para uma experiência de compras premium. No passado dia 25 de novembro foi inaugurada a primeira Casa LOEWE em Portugal e o resultado merece visita. Liderado pelo Diretor Criativo Jonathan Anderson, o conceito de design da loja da capital cruza elementos da marca com referências portuguesas, com o betão a namorar com os azulejos da Viúva Lamego. No interior, atenção aos tapetes artesanais em fibra de Abacá, às icónicas poltronas Utrecht e cadeiras Steltman de Gerrit Thomas Rietveld, ou à mesa Floating Stone de Axel Vervoordt.

Flores no Cais

Avenida António Augusto Aguiar, 58, Lisboa

Depois do Montijo e de Almada, da presença online e das entregas 24 horas em todo o país, a Flores no Cais ocupa o número 58 da Avenida António Augusto Aguiar a partir do dia 1 de dezembro. A marca fundada em 2017 chega a tempo do Natal mas as alternativas à quadra chegam em quantidade para encher várias jarras. Em mais de 100 metros quadrados encontra ramos de flor desidratada, caixas de flor, plantas, rosas preservadas (naturais e com duração de mais de 5 anos) e, claro, exemplares bem frescos.

Depozito

Rua Nova do Desterro, nº21, Lisboa. De quarta-feira a domingo, das 11h00 às 19h

É um casamento mais ao menos óbvio, já que a compatibilidade entre partes salta à vista de todos. De um lado a A Vida Portuguesa de Catarina Portas, do outro a Portugal Manual de Filipa Belo. Passado, presente e futuro reunidos num só tempo, e a partir de agora, também sob o mesmo teto. O Depozito (assim mesmo, com z) abriu portas na Rua Nova do Desterro (naquela que já funcionava como sede d’A Vida desde 2016) e embala o melhor da criação nacional, qual arca do tesouro do artesanato que por cá se faz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Maray X B. Simple

Rua Saraiva de Carvalho 179A. Terça a sexta das 11h00 às 19h00 e sábado das 10h00 às 19h00

O que calçar com aquela roupa? O que vestir com aqueles sapatos? Em Campo de Ourique desfazem-se dúvidas de uma assentada: o exotismo do calçado Maray junta-se no mesmo espaço às coleções intemporais da B.Simple. Uma parceria por fim em modo permanente depois de vários esforços conjugados em lojas pop up e mercados de moda e lifestyle. Para celebrar a inauguração, as duas marcas lançam uma nova coleção cápsula que combina cores serenas e vibrantes, e que se junta às já habituais peças em carteira.

Uma Cantik

Rua Azedo Gneco 45A, Lisboa. Terça a sábado das 10h00-14h00 e das 15h00-19h00

É mais um ponto a incluir nos lembretes quando o assunto for decoração de interiores. Aberta ao público desde 2019 em Carnaxide, a Uma Cantik ganha agora um espaço no coração da cidade. De novo em Campo de Ourique, numa loja com dois pisos, quem entra recebe luz verde para viajar sem sair da cidade: de Bali, Indonésia, Marrocos (e ainda Portugal) chegam elementos bem característicos para introduzir a devida nota de exotismo em casa, entre cestos, vasos, candeeiros, flores secas.