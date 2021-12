Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O projeto é do clube, a ideia já estava implementada. Já estava tudo pensado pela estrutura. Gosto é dos meus jogadores. Sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões, os nossos jogadores são muito valiosos. Como treinador é mais fácil manter os mesmos jogadores. São internacionais A, o Porro também já foi à seleção. Já custam muito dinheiro e substitui-los é difícil. O projeto já cá estava, simplesmente quero ficar com os meus jogadores, poupa-me muito trabalho”, explicava Rúben Amorim na conferência de lançamento da receção ao Boavista, este sábado no Estádio José Alvalade.

“Em relação à renovação do [João] Palhinha, estamos seguros. Tem muitos anos de contrato. Estamos é a tentar reforçar o contrato dele, porque assim o merece. É de louvar a estrutura do clube que, tendo um jogador seguro, demonstra como estamos atentos a quem trabalhar. Independentemente de terem contrato longo, tentamos fazer melhorias sabendo que todos no plantel merecem. Vamos tentar chegar a todas as casas”, acrescentou pouco depois, num discurso mais de manager à inglesa onde elogiou também o trabalho de todos os responsáveis leoninos ligados ao futebol. Ainda assim, e nas entrelinhas, percebia-se que, logo a seguir à renovação de Luís Neto por mais uma época, o médio era a próxima “casa”. E assim foi mesmo.

O Sporting anunciou esta sexta-feira o prolongamento da ligação com o médio até 2026, mais um ano do que tinha, num contrato que mantém a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros com um salário melhor. Após esta renovação, o médio ficará como um dos jogadores com maior ordenado no plantel leonino, algo proposto pelos responsáveis verde e brancos para destacar também a importância do jogador na equipa.

“É mais um objetivo cumprido, com muito mérito, esforço e sacrifício. É o meu sexto contrato desde que cheguei ao Sporting com 17 anos. Já lá vão quase dez anos e a verdade é que o tempo passa a correr. Sempre acreditei, mas jamais esperei fazer este trajeto. A renovação é o reconhecimento por parte da estrutura do meu valor e trabalho. Estou focado em continuar a evoluir e em trabalhar para poder ajudar os meus companheiros e alcançarmos coisas boas tanto no presente como no futuro. Só penso nisso”, referiu o internacional português aos meios de comunicação do clube após a renovação de contrato.

“O mister Rúben Amorim tem sabido retirar sempre o melhor de mim, é também graças a ele e ao presidente Frederico Varandas que consegui alcançar este objetivo. Tenho de agradecer ao mister e à estrutura pela confiança depositada em mim. A única coisa que posso fazer agora é continuar a retribuir com todo o meu esforço e empenho dentro das quatro linhas. Desde que cheguei sempre fui um profissional exemplar e dei tudo por este clube. Ser um exemplo? Sei bem o que é estar do outro lado, ir treinar à equipa principal e esperar pelas oportunidades. Conheço essa emoção, sei o que os miúdos pensam e tento sempre passar-lhes a melhor mensagem e o melhor exemplo possível. Quem vem treinar connosco sabe que tem aqui um conselheiro e um companheiro de equipa sempre pronto para ajudar em tudo”, acrescentou o médio.

“Estamos a passar por um bom momento, algo que o Sporting já merecia há muito tempo. Conseguimos concretizar o objetivo da Champions e estamos bem classificados na Liga mas não podemos facilitar. A época é longa e há muito para conquistar, temos de continuar o trabalho que temos feito até aqui sempre focados no próximo jogo. No futebol tudo muda de um momento para o outro e queremos continuar nesta senda vitoriosa, que é o que o clube representa. Temos de lutar sempre para ganhar”, concluiu.