Com "O Poder do Cão", Jane Campion tem algo importante para nos dizer: todos os cowboys têm segredos

“Um homem”, diz Phil ainda nos primeiros passeios a cavalo, “faz-se de paciência e contra as probabilidades.” Mas quem é o homem, ali? Eke, que esfola animais, banha nu no rio e troça de todos – da gordura do irmão, do alegado golpismo de Rose, da feminilidade de Peter? Ou o educado e responsável George? Ou Peter, que sem pai e agora também sem uma mãe que se vai perdendo para o álcool, tem de fazer homem num meio que lhe é obviamente hostil? Ou os fantasmas do velho Bronco Henry ou do marido de Rose que, vai-se a ver, e não temos realmente a certeza de como e porque morreu, figuras parentais que ainda deixam a sua longa sombra sobre os vivos e que o Doutor Freud, certamente, explicaria? Mas mais importante ainda: quem é o cão? Aquele para cujo poder alerta o título e o salmo bíblico de que é extraído. Qual deles?

Adaptado de um romance de Thomas Savage, tensamente musicado por Jonny Greenwood, “O Poder do Cão” valeu a Jane Campion o prémio para melhor realização em Veneza, o de melhor filme no festival de San Sebastián e já uma série de outros reconhecimentos em certames internacionais e círculos de crítica. Ainda assim, entre nós, já nem passa pelas salas de cinema – chega direto ao computador e ao totem negro no meio da sala de estar. Se é isso tudo que já se tem dito dele? Achamos que não. Mas, ao fim destes quase dois anos de marasmo cinematográfico, é do melhor que se tem visto. Sobretudo no que não se vê.