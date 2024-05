Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Páginas institucionais e do governo italiano, incluindo da primeira-ministra, Giorgia Meloni, foram visadas num ataque dos piratas informáticos pró-russos Noname057(16).

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, além do site de Meloni, foram igualmente visadas as páginas dos ministérios dos Transportes e Infraestrutura e das Empresas e do Made in Italy, além de um subdomínio da polícia fiscal, Guardia di Finanza.

A Agência Nacional de Cibersegurança avisou as autoridades e está a trabalhar para contrariar os efeitos dos ataques.

Até ao início da tarde desta terça-feira, não tinham sido registadas perturbações específicas.