Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do primeiro “susto” com Sebastian Coates, que fez com que os responsáveis leoninos assumissem que poderiam existir mais casos de Covid-19 no plantel, o teste positivo de Paulinho voltou a fazer soar alarmes e desta vez com motivos para tal: quatro dias depois de o avançado ter visto confirmada a infeção por Covid-19, num teste realizado no regresso dos Países Baixos, Ricardo Esgaio teve também um teste positivo. Tal como aconteceu com o uruguaio e com o português, o Sporting não deverá dar qualquer confirmação oficial do facto mas o mesmo está confirmado e fará com que o lateral não deva jogar mais até ao Natal.

De recordar que o lateral contratado esta temporada ao Sp. Braga, depois de ter feito toda a formação nos verde e brancos, foi opção como suplente utilizado no encontro com o Benfica, assumiu a titularidade frente ao Ajax em Amesterdão e voltou a entrar vindo do banco no último encontro com o Boavista.

Além da partida decisiva da fase de grupos da Taça da Liga, em Penafiel (esta terça-feira, 20h15), Esgaio vai falhar também a deslocação do Sporting a Barcelos para defrontar o Gil Vicente para o Campeonato (sábado) e muito provavelmente o jogo em Pina Manique com o Casa Pia, a contar para os oitavos da Taça de Portugal (dia 22). Desta forma, o jogador só poderia voltar a ser opção com o Portimonense, no dia 29.

Em atualização