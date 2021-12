Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Primeiro, o castigo de 15 dias aplicado a Sérgio Conceição por declarações proferidas em fevereiro depois do nulo do FC Porto no Jamor frente ao Belenenses SAD. A seguir, o castigo de 15 dias aplicado a Jorge Jesus por declarações proferidas em maio depois do empate com o FC Porto na Luz. Depois, o pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso de Sérgio Conceição, que seguiu com novo recurso com tentativa de efeito suspensivo para o Tribunal Arbitral de Desporto (TAD). Agora, o Tribunal Central Administrativo do Sul indeferiu o recurso de Jorge Jesus, que vai seguir com novo recurso com tentativa de efeitos suspensivo para o Tribunal Arbitral de Desporto (TAD).

Contas feitas, o clássico dos oitavos da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica no Dragão, daqui a uma semana, corre o risco de não ter nenhum dos treinadores principais no banco de suplentes.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foi indeferido pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul o pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol”, anunciou o clube lisboeta num comunicado esta quinta-feira.

“O recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais no TAD e, na ausência de decisão em tempo útil, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que João de Deus, treinador adjunto, irá orientar a equipa do Benfica no jogo com Marítimo Sport Clube, bem como na próxima eliminatória da Taça de Portugal. Jorge Jesus voltará a liderar a equipa no relvado na 16.ª jornada do Campeonato”, acrescenta.