Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O técnico encarnado Jorge Jesus foi esta terça-feira suspenso durante 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a críticas à equipa de arbitragem após um jogo com o FC Porto na temporada 2020/2021, a 6 de maio.

Com esta decisão, e se o Benfica não recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), Jorge Jesus não estará no banco nos próximos jogos com o FC Porto, marcados para dia 23 de dezembro e 30 de dezembro. O técnico das águias também falhará a partida com o Marítimo marcado para este domingo.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica também vai ter de pagar um multa de 32.640 euros “pela prática de duas infrações disciplinares”. Os jogadores das águias, Otamendi e Grimaldo, também foram multados em 1.020 euros.

Na base desta decisão, estiveram as “ofensas à honra” ao árbitro Artur Soares Dias, no jogo da temporada passada com o FC Porto. Jorge Jesus, Grimaldo e Otamendi queixaram-se do facto de a equipa de arbitragem não ter mostrado um segundo amarelo a Pepe, o que ditaria a sua expulsão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jorge Jesus acusou mesmo Artur Soares Dias de ter poupado “nitidamente” Pepe. “Há pormenores que ninguém vê, mas nós sentimos para onde está a balança. Foi pena”, acrescentou.