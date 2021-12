Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A economia portuguesa vai crescer 4,8% em 2021 e 5,8% em 2022, antecipa o Banco de Portugal no Boletim Económico divulgado esta sexta-feira. A estimativa para 2022 é um pouco mais otimista do que tinha sido projetado em junho – 5,6% –, um “crescimento forte” que vem na sequência da “queda histórica em 2020 (-8,4%)”, salienta o supervisor financeiro liderado por Mário Centeno. Após 2022, porém, a taxa de crescimento vai desacelerar.

“Ao longo do restante horizonte de projeção [que vai até 2024], o ritmo de expansão será mais moderado em 2023 e 2024 (3,1% e 2,0%)“, salienta o Banco de Portugal, que afirma que “o Produto Interno Bruto (PIB) retoma o nível pré-pandemia na primeira metade de 2022”. Além disso, confirmando-se estas projeções, “em 2024, a atividade económica situar-se-á cerca de 7% acima de 2019, implicando perdas contidas face à tendência projetada antes da pandemia“.

O Banco de Portugal tinha divulgado a 6 de outubro a última edição do Boletim Económico mas, por se estar muito perto da apresentação da proposta de Orçamento do Estado (que viria a ser chumbada), esse documento não continha previsões atualizadas para a economia em 2022. Nessa altura, continuou, portanto, a valer a estimativa de um crescimento de 5,6% (para 2022) que tinha sido feita em junho.

A trajetória de crescimento é suportada pela manutenção de condições financeiras favoráveis e pela aplicação de fundos da União Europeia. No curto prazo, a atividade é condicionada por uma nova vaga da pandemia na Europa e pelos problemas nas cadeias de fornecimento globais”, diz o Banco de Portugal, em comunicado de imprensa.

As previsões divulgadas pelo Banco de Portugal para 2022 igualam as mais otimistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que também aponta para um crescimento económico de 5,8%, e superam as do Governo, que espera 5,5%.

A Comissão Europeia aponta para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,3% e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) são as entidades mais pessimistas, esperando uma subida de 5,1% face a 2021.

Inflação revista em alta mas, ainda, contida

No que diz respeito à inflação, que ainda na quinta-feira foi revista em alta para a zona euro (pelo BCE), o Banco de Portugal mantém a expectativa de pressões inflacionistas comparativamente contidas, apesar de haver revisões em alta em relação ao que tinha sido antecipado.

“Projeta-se que a inflação aumente em 2021 e 2022, para 0,9% e 1,8%, respetivamente, fixando-se em 1,1% e 1,3% nos dois anos seguintes, com uma evolução muito influenciada pela componente energética”, afirma o Banco de Portugal, notando que “a projeção para a inflação foi revista em alta ao longo do horizonte face ao Boletim de junho, destacando-se a revisão em 2022 (0,9 pontos percentuais)”, ou seja, a revisão foi para o dobro.

O Banco de Portugal acrescenta que “a recuperação da economia traduz-se num aumento do emprego e numa redução da taxa de desemprego para níveis melhores que os pré-pandémicos”. “Em 2021, o emprego sobe 2,5%, projetando-se crescimentos de 1,6% em 2022 e de 0,4%, em média, no período 2023-24. Após

o aumento ligeiro em 2020, a taxa de desemprego reduz-se, atingindo 5,6% em 2024”, nota o supervisor.

Consumo privado cresce 5% (e desacelera pouco em 2022)

Na estimativa feita pelo Banco de Portugal, “o consumo privado cresce 5% em 2021 e 4,8% em 2022″. Só nos anos seguintes haverá uma desaceleração, baixando para 1,8% em 2024. “Esta evolução é sustentada pelo crescimento do rendimento disponível real, por condições financeiras favoráveis e pela acumulação de riqueza ao lo2ngo da crise”, diz o supervisor, que também prevê que “a taxa de poupança reduz-se em 2021-22, após ter atingido 12,8% em 2020”.

Por outro lado, o consumo público deverá crescer 4,8% em 2021, acelerando face ao ano anterior, e apresentar um crescimento mais moderado no período 2022-24″. Irá crescer, no próximo ano, apenas 1,4%, segundo as previsões do Banco de Portugal que podem ser vistas em maior detalhe na tabela acima.