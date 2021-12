Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lamborghini decidiu partilhar com o público um vídeo em que celebra o espírito natalício. É claro que tudo gira em torno dos exuberantes modelos, qualquer um deles a poder assumir-se como o presente ideal para quem aprecia automóveis e que revela clara preferência pelos que primam pela potência e eficácia.

As imagens contam a história de uma família reunida no momento da troca de presentes, com uma criança em delírio após receber um skate e uma guitarra eléctrica. A terceira prenda causou alguma confusão, uma vez que se tratava de um telecomando, mas sem nada para comandar. Mas um simples cartão do seu tio Phil no fundo da caixa, a pedir ao miúdo que espreitasse pela janela, colocou um ponto final a todas as dúvidas.

Através da janela, o jovem chegou a pensar que era o rádio controlo que tinha nas mãos que controlava o Lamborghini Huracán que se exibia no jardim, contornando-o enquanto desenhava uns slides perfeitos. O “truque” tornou-se evidente quando o tio Phil parou o Huracán e abriu a porta, convidando-o a entrar e a sentir as sensações proporcionadas pelo possante V10 atmosférico, que extrai 640 cv do motor com uma capacidade de 5,2 litros. Recorde aqui o vídeo divulgado no Natal de 2020: