O Governo aprovou 12 acordos de cooperação com entidades do setor social para prestação de cuidados de saúde no valor de 187,3 milhões, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Os acordos de cooperação foram estabelecidos com entidades do setor social nas Regiões de Saúde do Norte (10 acordos por cinco anos), do Centro (um acordo por três anos) e de Lisboa e Vale do Tejo (um acordo por três anos), adianta o Ministério em comunicado.

Segundo o comunicado, a realização de despesa plurianual no valor global de 187.361.004,00 euros foi autorizada na passada quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

“Esta manutenção de colaboração entre entidades do setor social e o Serviço Nacional de Saúde, a par dos restantes acordos celebrados com as Administrações Regionais de Saúde, permite aumentar a capacidade de resposta às necessidades em saúde dos utentes do SNS abrangidos, designadamente, através do aumento do número global de consultas e cirurgias realizadas, e, no caso do Acordo com o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, do acesso a prestações especializadas de cuidados”, salienta.

Para o Governo, trata-se de “um importante marco na garantia de acesso e ampliação da capacidade disponível para prestação de cuidados de saúde em proximidade, que o Ministério da Saúde e as suas instituições continuam empenhados em promover e garantir às populações”.