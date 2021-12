Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano de 2021 começa com boas notícias para a família real britânica: Meghan Markle está grávida. Mas o estado de graça no seio do clã duraria pouco. Meses depois, a mulher do príncipe Harry faria revelações chocantes sobre a Casa Real, desde os seus pensamentos suicidas durante a gravidez às perturbadoras dúvidas levantadas sobre “quão escura” seria a pele de Archie, numa entrevista bombástica a Oprah Winfrey que abalaria a estrutura da monarquia.

Em 12 meses pautados por altos e baixos, outros bebés chegariam também à família: August Brooksbank, filho da princesa Eugenie; Lucas Philip, filho de Zara Tindall; e Sienna Elizabeth, filha da princesa Beatrice. Mas o caminho continuou acidentado, com a justiça a morder os calcanhares do príncipe André e as preocupações de saúde a não darem descanso a sua majestade, que se despediu ainda do duque de Edimburgo, num dos períodos de maior pesar. Ao cair do pano, uma ameaça lança o pânico e ativa os alarmes: um homem armado com uma besta invadiu o Castelo de Windsor, onde a rainha Isabel II estava a passar o Natal.

