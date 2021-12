Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um ano em que não se realizou devido à pandemia de Covid-19, a Supertaça de futsal regressava esta quarta-feira com um dérbi entre as duas melhores equipas portuguesas e duas das melhores equipas do mundo: o Sporting e o Benfica. Leões e encarnados defrontavam-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar e discutiam o troféu inaugural da temporada pouco mais de um mês depois de a equipa leonina ter saído a vencer do primeiro dérbi da época, a contar para o Campeonato, no João Rocha.

Para os dois treinadores, Nuno Dias e Pulpis, a lógica da partida era muito simples: as duas equipas conhecem-se muito bem e tudo seria decidido a partir dos detalhes. “É óbvio que já nos conhecemos há muito tempo, não só individual como coletivamente. Não há muito por onde ainda possamos enganar-nos uns aos outros mas há sempre ajustes, adaptações e um ou outro pormenor. As equipas conhecem-se cada vez mais. O equilíbrio é muito grande e, quando assim é, a diferença terá mesmo de ser marcada nos pequenos detalhes”, explicou o treinador leonino, com o técnico encarnado a partilhar da mesma opinião.

“O Sporting tem vivido um bom momento nos últimos anos mas queremos romper com isso. No João Rocha (5-2, para o Campeonato], o jogo foi muito equilibrado e os detalhes fizeram a diferença. Agora, será similar. O Sporting tem muitas armas mas estamos concentrados no que temos de fazer e vamos tentar minimizar os pontos fortes do rival e aproveitar os seus pontos fracos. Estamos a crescer de dia para dia. Tem sido um ano muito difícil e complicado para todos os clubes e treinadores, com jogos a cada três dias, mas isso não é desculpa”, acrescentou Pulpis.

Em Gondomar, o Sporting procurava alargar o registo de recordista de Supertaças, sendo que já havia conquistado nove, e o Benfica tentava igualar a marcar dos leões, arrancando a partida com oito troféus no palmarés. A equipa de Nuno Dias apresentava-se com um cinco inicial formado por Guitta — que chegou a estar em dúvida após o aquecimento, por ter sentido algumas dificuldades, mas mostrou-se apto –, Erick, João Matos, Cavinato e Merlim, com Cardinal, Zicky e Pany Varela a serem todos suplentes. Do outro lado, os encarnados lançavam Roncaglio, Afonso Jesus, Robinho, Tayebi e o goleador Chishkala, que já leva 14 golos no Campeonato e é o melhor marcador da competição a par de Fábio Cecílio (Sp. Braga) e Thales Feitosa (CR Candoso).

A primeira parte, disputada a um invariável ritmo muito intenso, terminou com vantagem leonina. O Sporting começou ligeiramente melhor e abriu o marcador por intermédio de Cardinal, que atirou de primeira na esquerda depois de um passe vindo do lado contrário (5′). O Benfica reagiu muito bem à desvantagem e deu a volta ao resultado em escassos minutos, com Bruno Cintra a fugir a Cavinato para atirar forte (7′) e Tayebi a aproveitar uma defesa de Guitta a um primeiro pontapé de Robinho para colocar os encarnados a ganhar (9′). O Benfica acabou por sofrer um duro golpe à passagem do primeiro quarto de hora, com Jacaré a ser expulso depois de atingir Cardinal com o cotovelo, e o Sporting respondeu ao empatar por intermédio de Cavinato, que marcou na recarga a uma defesa incompleta de Roncaglio depois de um remate de Merlim (17′). Antes do intervalo, numa fase mais incaracterística do jogo e logo depois de uma enorme oportunidade de Tayebi, Miguel Ângelo finalizou um lance de transição e levou os leões a ganhar para o balneário (20′).

Na segunda parte, o Sporting abriu o livro e aproveitou as debilidades defensivas do Benfica para anular por completo os encarnados e carimbar a vitória. Cavinato bisou e aumentou a vantagem com apenas 20 segundos disputados depois do intervalo (21′), o guarda-redes Guitta marcou com um grande pontapé de muito longe (24′) e bisou com um novo remate em posição frontal onde Roncaglio não ficou bem na fotografia (30′) e Pany Varela fechou as contas (36′), aproveitando o cinco para quatro, fechando a goleada nos 7-2. Os leões venceram claramente o Benfica pela segunda vez em pouco mais de um mês, conquistaram a Supertaça pela quarta vez consecutiva e chegaram ao 10.º troféu, alargando o estatuto de recordistas na competição.