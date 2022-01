Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A lei, que vai ser implementada a partir de 1 de Março, não é propriamente uma novidade, uma vez que foi objecto de ampla discussão antes de ser aprovada pelo Parlamento francês em 2019. O objectivo é recorrer, para a comercialização automóvel, de certa forma à estratégia anteriormente seguida para redução do consumo de tabaco ou do açúcar, obrigando os anúncios aos produtos a conterem avisos para o mal que podem fazer à saúde ou, neste caso, propor soluções para manter os candidatos a comprar automóvel mais saudáveis e emitir menos poluentes.

De acordo com o Le Monde, toda a publicidade deve incluir uma ou mais das seguintes mensagens: “nos trajectos curtos privilegie a caminhada ou a bicicleta”, ou “recorra aos transportes públicos com regularidade”, passando pela sugestão “pondere os veículos partilhados”. As frases foram concebidas pelo Ministério para a Transição Ecológica e, ao que parece, o Governo deposita grandes esperanças na sua capacidade de mudar os hábitos da população.

A lei abrange todos os anúncios divulgados através das televisões, rádios, placards, jornais online e em papel, onde surgirão as mensagens, acompanhadas pela hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer. Em caso de incumprimento, a legislação prevê igualmente multas de 50.000€ por cada publicação.

Não deixa de ser curioso que, como menciona o jornal francês, a campanha promova a utilização da bicicleta e dos carros partilhados, mas sem diferenciar as motorizações dos veículos como forma de poluir menos. O director-geral da Hyundai França, Lionel French Keogh, salienta esta discrepância, afirmando ainda que “não faria um curto trajecto através de uma estrada nacional a pé ou de bicicleta”.