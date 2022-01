Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não se pode considerar propriamente um surto, longe disso, mas são já oito casos positivos no lapso de um mês no plantel do Sporting. E, desta vez, com um espaçamento temporal de apenas 24 horas: depois do ala Geny Catamo, jogador da equipa B que trabalhou integrado com a formação principal e fez a sua estreia no último encontro com o Portimonense, também o central Gonçalo Inácio testou positivo à Covid-19 e deverá falhar a viagem dos leões aos Açores para defrontar o Santa Clara esta sexta-feira (18h30).

O esquerdino teve o resultado positivo em mais uma ronda de testes antigénio e encontra-se em isolamento à espera da confirmação ou não do teste PCR. Se nada mudar, vai estar ausente do próximo encontro da Primeira Liga em São Miguel mas também da partida com o Leça, no dia 11, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Já Geny Catamo começou esta semana na equipa B, onde teve o positivo.

Nesta altura, Gonçalo Inácio é o terceiro jogador do plantel principal dos verde e brancos em isolamento, depois de Ugarte (que deverá regressar entre quarta e quinta-feira aos trabalhos) e Bruno Tabata (que não será opção frente aos insulares). Ao todo, e nos últimos 30 dias, o Sporting registou um total de sete casos positivos: além dos supracitados, estiveram de fora Coates, Paulinho, Ricardo Esgaio e Tiago Tomás.

O jovem internacional Sub-21 falhou assim o treino desta terça-feira, marcado pelo regresso de Feddal, que se tinha lesionado na segunda parte do dérbi com o Benfica mas está de volta às opções de Rúben Amorim. Além do marroquinho, o treinador conta ainda com Coates, Neto, Matheus Reis ou José Marsà, central contratado ao Barcelona B que tem sido opção (ainda que como suplente não utilizado).

Em atualização