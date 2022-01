O Partido Socialista vai propor ao executivo da Câmara do Porto que promova uma homenagem ao treinador José Maria Pedroto, com a instalação de um “busto ou outro elemento de arte urbana” num lugar de destaque da cidade.

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PS do Porto adianta esta sexta-feira que a proposta de recomendação, que será apresentada na reunião do executivo de segunda-feira, pretende que o município promova uma homenagem a José Maria Pedroto, por ocasião do aniversário da sua morte.

José Maria Pedroto, uma das mais importantes figuras do futebol português, morreu em janeiro de 1985, com 56 anos.

O PS propõe que a autarquia instale um “busto ou outro elemento de arte urbana”, colocada num lugar de destaque da cidade, que seja representativa do treinador e “evocativa dos seus feitos”.

Enaltecendo o “papel histórico no futebol português” e a “profunda relação simbólica e afetiva com o Porto” de José Maria Pedroto, o vereador socialista Tiago Barbosa Ribeiro defende que seja feita uma homenagem ao treinador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A partir a nossa cidade, a que se sentia umbilicalmente ligado e que defendia com reconhecida tenacidade regionalista, José Maria Pedroto tornou-se num símbolo do futebol português, de rigor, trabalho e abnegação, que ainda hoje perdura e que cuja memoria é respeitada por todos a nível nacional”, salienta o vereador, citado no comunicado.

Na proposta, os socialistas assinalam ainda o percurso profissional do treinador português, destacando os vários troféus com que foi galardoado e os clubes em que deixou “uma marca distinta”.