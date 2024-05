Kiev pede para usar armas americanas em ataques a território russo. E, pela primeira vez, Washington pode dizer sim

Outra ação de Blinken nessa visita passou mais despercebida — embora seja muito mais importante. Há meses que o governo ucraniano apela a que os Estados Unidos alterem a sua “linha vermelha”: a Casa Branca proíbe que o armamento norte-americano fornecido a Kiev seja utilizado para atingir território russo, como a cidade de Belgorod, frequentemente atacada com drones ucranianos. E, quando o secretário de Estado da administração Biden foi questionado uma vez mais sobre essa matéria durante a visita a Kiev, Blinken foi menos contundente do que tem sido habitual: “Não temos encorajado nem auxiliado ataques fora da Ucrânia. Mas, no final do dia, a Ucrânia é que tem de decidir por si própria como vai conduzir esta guerra”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estaria Blinken a sugerir uma autorização velada de Washington a que os ucranianos usem o armamento dos Estados Unidos da forma que bem entenderem? A dúvida ficou a pairar no ar. E, no entretanto, Kiev foi exercendo a sua pressão. Uma delegação de deputados ucranianos foram aos EUA reunir-se com congressistas para apelar a uma mudança desta política. E o próprio Presidente Volodymyr Zelensky deixou claro o pedido em entrevista ao The New York Times para retaliar em território russo: “[Os russos] atuam calmamente, porque compreendem que os nossos parceiros não nos dão autorização”, lamentou.

E eis que, esta quarta-feira, a notícia surgiu. O mesmo jornal avançou que, depois de regressar de Kiev, Antony Blinken mobilizou o seu Departamento de Estado para iniciar “um debate vigoroso” dentro do governo norte-americano sobre se esta proibição deve ser levantada. A proposta, dizem as fontes do Times, “ainda não foi apresentada formalmente ao Presidente, que até agora tem sido a pessoa mais cautelosa” nesta área.

Informalmente, porém, não há dúvidas de que Joe Biden está a par do debate — seria altamente improvável que viesse a saber pelos jornais que está em curso uma discussão sobre a alteração de fundo de uma política norte-americana. Mas porquê agora esta possível mudança? E, se avançar, que consequências pode trazer para a Ucrânia e para o mundo?

Kharkiv tornou o “tempo maduro” para discutir uma mudança de política

Um nome explica tudo: Kharkiv. Ao longo das últimas semanas, a segunda maior cidade da Ucrânia voltou a estar debaixo de ataque cerrado da Rússia, que diz ter em vista a criação de uma “zona-tampão” para proteger a cidade fronteiriça de Belgorod — alvo frequente dos ataques de drones ucranianos.

E se esta nova ofensiva parece ter surgido de surpresa para quem acompanha as notícias, no terreno todos estavam a par de que era uma forte possibilidade. Nos últimos dois meses, a Rússia reforçou os seus contingentes militares em Belgorod, com as equipas de reconhecimento ucraniano conscientes do aumento dessa pressão militar, mas sem puderem reagir. “Podíamos ter interrompido os planos russos antes de a ofensiva começar, mas não pudemos, porque não temos autorização do governo americano”, desabafava um soldado no terreno ao The Telegraph.