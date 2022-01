O internacional mexicano Jesús Corona vai deixar o FC Porto nos próximos dias e assinar contrato com o Sevilha, segundo classificado da Liga espanhola de futebol, até ao verão de 2025, noticia esta quarta-feira a EFE.

A agência noticiosa espanhola cita “fontes próximas da operação” para dar conta da transferência de Corona, de 29 anos, para a equipa orientada pelo antigo treinador dos ‘dragões’ Julen Lopetegui.

O jogador polivalente, 63 vezes internacional pelo México, termina o contrato com os azuis e brancos em 30 de junho de 2022, mas, de acordo com a informação divulgada pela EFE, vai mudar-se desde já para Espanha.

Para trás, ficarão várias épocas no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

Ao todo, Corona disputou 285 jogos oficiais, em que apontou 31 golos e se tornou uma das figuras do plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição, tendo sido eleito em 2019/20 o jogador do ano da I Liga.