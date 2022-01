Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se as eleições fossem hoje, o PSD devia ganhá-las com 34,4% dos votos, ultrapassando o PS (33,8%), que fica a 0,6 pontos percentuais. Pela primeira vez, uma sondagem da empresa Aximage — elaborada para o JN, DN e TSF — dá vitória a Rui Rio. No início do mês, os dois partidos estavam separados por quase dez pontos percentuais: os sociais-democratas obtinham 28,5% e os socialistas angariavam 38,1% de intenções de voto.

O Chega ficava em terceiro lugar com 8%, caindo um ponto percentual em comparação com o início do mês, seguido do BE (6,6%), que também desce 0,8 pontos percentuais. A CDU obtinha 4,5% das intenções de voto, baixando 0,3 pontos percentuais, enquanto a IL regista um tombo: fica-se pelos 2,8% (na anterior sondagem registava 3,7%) e é superado pelo PAN (3,3%), que sobe 1,2 pontos percentuais.

O CDS conquista 1,6% dos votos, menos 0,2 pontos percentuais, enquanto o Livre obtém 1,4% das intenções de voto. Há ainda 3,7% dos votos de pessoas que votam em branco ou nulo — e que podem ainda mudar os resultados.

Se este cenário se confirmar, e apesar de o PSD ganhar as eleições, a direita continuava a não conseguir alcançar a maioria. PSD, Chega, IL e CDS conseguem 46,8%, ao passo que se a esquerda se unir (PS, BE, CDU, PAN e Livre) obtém 49,6%, ficando muito perto dos 50%.

A sondagem da Aximage, publicada esta terça-feira, foi realizada entre 16 de janeiro a 21 de janeiro.