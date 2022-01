Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Taça da Liga está de regresso a Leiria para mais uma Final Four e a Rádio Observador traz-lhe todas as emoções na procura pelo novo “Campeão de Inverno”. Sporting, Benfica, Santa Clara e Boavista lutam por esse título, mas primeiro têm de passar as meias-finais. E a primeira é já esta terça, entre águias e axadrezados. Um jogo decisivo para acompanhar com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão de Desporto arranca depois do jornal das 19h com comentários de Gabriel Alves, autor do programa A Força da Técnica e a Técnica da Força. A olhar para a prestação da equipa de arbitragem estará o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Já na bancada virtual da Rádio Observador, medimos o pulso à nação benfiquista, com o adepto e humorista João Pinto.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira com relato em direto a partir do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, de André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.