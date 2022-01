Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é fácil muitas vezes encontrar pontos de contacto entre gerações de um clube, neste caso do FC Porto. Porque uns ainda se recordam daqueles dois Campeonatos no final da década de 50, porque outros viram jogar aquela geração dos anos 80 que conseguiu os primeiros títulos internacionais incluindo as ainda hoje únicas no país Taça Intercontinental e Supertaça Europeia, porque outros apanharam apenas o período de ouro de José Mourinho, porque outros recordam a época fabulosa com André Villas-Boas. Podem trocar-se memórias, podem contar-se histórias, mas nunca será a mesma coisa. No entanto, há algo que junta todas as gerações no Estádio do Dragão: o hino do clube. Porque esse, nas Antas ou no Dragão, está lá sempre.

Alguns poderiam até nem saber o nome de quem interpretava quer o hino, quer a marcha. A voz que dá força à letra, essa, todos conheciam. E foi a voz que se deixou de ouvir esta terça-feira, deixando o clube azul e branco de luto. Morreu Maria Amélia Canossa, intérprete do hino do FC Porto. Tinha 88 anos.

