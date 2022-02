Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A transformação já estava anunciada para 2022 mas faltava a data. Aí está ela: 8 de março, uma terça-feira. É o dia em que a HBO Portugal deixa de existir e passa a chamar-se HBO Max. Mudam os preços, muda o visual e juntam-se aos conteúdos existentes filmes da Warner Bros. que, apesar de continuarem a ser exibidos nos cinemas, passam para a plataforma de streaming algumas semanas depois. A alteração garante que tudo — ou quase tudo, já lá iremos — que se estrear nos EUA, ficará disponível no mesmo momento em Portugal. Vamos aos detalhes.

Quando acontece a transformação?

Falta pouco mais de um mês. A HBO Max nasce em Portugal na terça-feira, 8 de março.

Quem tem atualmente HBO Portugal terá de fazer uma nova subscrição?

Não, os atuais subscritores transitam automaticamente para a nova plataforma. Não será preciso fazer qualquer alteração.

Os preços mudam?

Sim. Enquanto a HBO Portugal custa 4,99€ por mês, a Max passará a custar 5,99€. No entanto, quem já tem HBO vai pagar menos do que qualquer um destes valores. Serão 3,99€ mensais enquanto durar a subscrição.

E quem subscrever o serviço pela primeira vez, quanto vai pagar?

Até 31 de março toda a gente terá direito à mesma promoção, 3,99€ por mês. Quem aderir ao streaming depois dessa data ficará a pagar 5,99€. No entanto, estará disponível uma subscrição anual por 46,99€ — o que significa que, quem optar por esta modalidade, estará a pagar oito meses, em vez de 12. Já é possível aderir no site oficial da HBO Max.

O que muda?

Há mudanças que se manifestam logo no novo visual. O preto dá lugar ao roxo e, apesar de o grafismo de HBO ser o mesmo, Max tem letras mais arredondadas. Também o início de cada conteúdo original está diferente: desaparece o ruído de televisão que é icónico, agora passa a ser um fundo roxo com uma explosão que se transforma nas letras “m”, “a” e “x” — já é possível vê-lo em “And Just Like That…”, por exemplo.

O que haverá para ver?

Na renovada plataforma passam a conviver filmes, séries e conteúdos infantis de Warner Bros. — a HBO Max pertence à WarnerMedia —, HBO, Cartoon Network, universo DC e Max Originals.

Na prática, o que é que isto quer dizer?

Os conteúdos antigos com o selo HBO (“Os Sopranos”, “Irmãos de Armas”, “O Sexo e a Cidade”) continuam a fazer parte do catálogo, assim como os muitos filmes e séries de animação do Cartoon Netwook que ocupam a secção dedicada aos miúdos (“Teen Titans Go!”, “O Incrível Mundo de Gumball”, entre outros). A isto juntam-se filmes da Warner Bros., que se transferem para a plataforma 45 dias depois da estreia nos cinemas. A 8 de março já lá estarão produções recentes como “Matrix Ressurrections”, “Duna” e “King Richard: Para Além do Jogo”. Também os projetos HBO Originals passarão a estar disponíveis em simultâneo nos EUA e em Portugal — a não ser que os direitos da produção em causa tenham sido vendidos a outro canal ou plataforma antes, mas esse cenário é improvável.

Quais são as grandes estreias até ao final do ano?

“Love and Death” é o novo projeto de David E. Kelley (responsável por “Big Little Lies” e “The Undoing” e “Ally McBeal”), tem Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Krysten Ritter e Lily Rabe e chega até ao final de 2022. “The White Lotus” terá uma segunda temporada, embora ainda não haja data confirmada, e a mega produção mais esperada continua a ser “House of the Dragon”, a prequela de “A Guerra dos Tronos” que deverá começar a ser exibida lá para o final do ano. Estão igualmente a chegar mais séries documentais e documentários. Um deles é sobre os bastidores de “And Just Like That…” e acaba de ganhar um trailer.

Onde é possível ver HBO Max?

hbomax.com é o endereço oficial mas não esquecer que há muitas smart TV (Samsung, LG) nas quais é possível aceder à plataforma. Também se reproduzem os conteúdos através de dispositivos de streaming (Apple TV 4K ou Google Chromecast), consolas (PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series XIS), tablets, telemóveis e computadores. Haverá igualmente operadoras de televisão com um acordo com a HBO Max.