"Pam & Tommy". Sexo, celebridades e vídeo, para regressar aos anos 90

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se foi adolescente durante a segunda metade da década de 1990, houve um momento em que uma cassete com a gravação caseira de Pamela Anderson e Tommy Lee chegou à sua turma. Se estava atento aos primeiros passos da internet, lembra-se, de certeza, de como este terá sido o primeiro fenómeno de partilha ou venda ilegal online, algo próximo daquilo que podemos chamar de “primeiro conteúdo viral”. Quem não viveu o momento, já ouviu referências e histórias. O fenómeno ultrapassava o elemento “sex tape de celebridade”, Pamela Anderson não era uma celebridade. Pamela Anderson era mais do que isso, era C.J. em “Marés Vivas” e já tinha sido modelo da Playboy: numa altura em que a oferta de televisão era infinitamente mais reduzida – e tão pouco diversificada –, o impacto de algo deste género era muito maior do que acontece hoje. Acresce a isso a relação apaixonante que ligou Pamela Anderson e Tommy Lee, baterista dos Mötley Crüe, banda vinda da fornada de hair metal gerada em Los Angeles nos anos 80, tornada irrelevante pelo grunge e que pouca atenção tinha em Portugal.

O casal é assunto no início de 2022 por causa da minissérie de oito episódios “Pam & Tommy”, cuja estreia dos primeiros três episódios acontece esta quarta-feira, 2 de fevereiro, na plataforma Disney+. Fica o aviso: a série é ótima, uma das boas confirmações deste início de ano e isso começa com o elenco: Lily James (talvez mais conhecida do remake de “Cinderela” ou da segnda parte de “Mamma Mia!”) como Pamela Anderson e Sebastian Stan (o Soldado de Inverno do Universo Cinematográfico da Marvel) como Tommy Lee. Lily James sabe ser Pamela: ou seja, consegue ser a mulher mais desejada do mundo, precisamente o que Anderson foi nos anos 90. Ainda assim, a interpretação ultrapassa isso, é grandiosa nos pequenos gestos, magistral a assumir a sua personagem na história e o seu lugar no mundo.

[o trailer de “Pam & Tommy”:]

Pam e Tommy casaram-se quatro dias após se terem conhecido. O magnetismo era avassalador, a atração sexual inexplicável. Eram fogo, as fotografias do casal na altura gritam sexo e as duas personalidades expunham-se constantemente, de forma mais ou menos consciente. O casamento aconteceu em 1995 e na lua de mel fizeram uma gravação de quase uma hora – e cerca de oito minutos mostrava o casal numa relação sexual. Foi esta gravação que escapou para o mundo, pouco tempo depois.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A rápida escalada para casamento tem os seus problemas recordados na série, por exemplo: o que há na outra pessoa, na sua personalidade, além dessa atração física e emocional? A dado momento no terceiro episódio, Lily James mostra o desconforto de Pamela Anderson através da linguagem corporal, com pequenos movimentos, enquanto faz perguntas banalíssimas a Tommy e este se mostra indiferente à sua reação (e ao que está a contar). A Pamela que vemos é a Pamela que se mostra desprotegida, confiante em querer ser outra pessoa, um pouco mais como Tommy, alguém que confunde certeza, clareza e convicção com uma atitude questionável.