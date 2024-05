Uma nova secção, Riozma, dedicada a obras sobre questões relevantes da atualidade, de cineastas de renome e antestreias; uma retrospetiva dos filmes do artista visual e realizador palestiniano Kamal Alijafari e outra composta por algumas das fitas exibidas nas Campanhas de Dinamização Cultural e Ação Cívica do MFA, entre 1974 e 1975, complementadas pelas reportagens da RTP feitas na altura sobre as mesmas; e duas sessões com filmes surpresa, ambas no último fim-de-semana do festival, são alguns dos destaques do IndieLisboa 2024, que se realiza entre 23 de maio e 2 de junho, no Cinema São Jorge, na Culturgest, Cinemateca, Cinema Ideal, Cinema Fernando Lopes e na Piscina Municipal da Penha de França. Percorremos o programa da edição deste ano e fizemos este guia de 10 filmes (veja aqui toda a programação e outras informações).

“O Melhor dos Mundos”

De Rita Nunes

Estamos em Lisboa, em 2027. Marta e Miguel são cientistas e um casal e discordam muitas vezes em termos de trabalho. Essa discordância vai ser posta à prova quando Marta fica na posse de dados que apontam para uma alta probabilidade de Lisboa ir ser atingida em breve por um enorme sismo. E o casal de cientistas hesita entre dar ou alerta ou criar o pânico geral injustificadamente. (Dia 30 de maio, Cinema São Jorge — Sala Manoel de Oliveira, 21.30 / Dia 1 de junho, Cinema Ideal, 21h45)

“O Homem dos Teus Sonhos”

De Kristoffer Borgli

Nicolas Cage interpreta um pacato e anónimo professor universitário de Biologia Evolutiva, casado e com duas filhas, que de repente, e sem ninguém perceber porquê, começa a aparecer nos sonhos de cada vez mais pessoas, transformando-se numa celebridade. Só que da fama ao pesadelo vai um pequeno passo. Realização do norueguês Kristoffer Borgli (Farta de Mim Mesma), O Homem dos Teus Sonhos é o filme de abertura do festival. (Dia 2 de junho, Culturgest, 21h30)

“Cobweb — A Teia”

De KimJee-Won

Autor de História de Duas Irmãs e Eu Vi o Diabo, o sul-coreano Kim Jee-Won assina agora uma obra passada nos anos 70, sobre um realizador obcecado por voltar a rodar o final de um filme que já está completamente pronto, chamado Cobweb. Mas ele tem que lidar com o caos no set, as queixas dos atores e dos produtores, e a interferência dos censores. (Dia 31 de maio, Cinema Ideal, 23h00 / Dia 2 de junho, Cinema São Jorge — Sala Manoel de Oliveira, 21h30)

“Dolomite and Ash”

De Toma Selivanova

Dina é uma cineasta que se dedica a estudar a história e o presente da Rússia. Do seu novo projeto faz parte o sonoplasta alemão Johan, cujo avô desapareceu na URSS durante a II Guerra Mundial. A viagem que ambos empreendem pelo Gulag, o conjunto de campos de trabalho forçado da era comunista, acaba transformar numa relação romântica aquilo que era uma parceria profissional. (Dia 28 de maio, Cinema Ideal, 19h45 / Dia 2 de junho, Cinema Ideal, 19h45)

“Late Night With The Devil”

De Cameron e Colin Cairnes

Filme de terror sobrenatural passado em 1977 e que remete para clássicos como o Exorcista. O apresentador de um talk show perdeu a mulher e boa parte da audiência. Concebe então uma emissão especial de Halloween em direto, com uma parapsicóloga e uma jovem que é alegadamente a única sobrevivente de um suicídio em massa de um culto satânico. (Dia 23, Cinema São Jorge — Sala Manoel de Oliveira, 21h45 / Dia 31, Cinema Ideal, 23h00)

“L’Empire”

De Bruno Dumont

O realizador francês Bruno Dumont pega num dos maiores estereótipos do cinema de ficção científica – a invasão do nosso planeta por forças extraterrestres poderosíssimas – e situa-o, em tom de sátira, numa banalíssima vila balnear de França, que vai assistir, estupefacta, ao confronto entre representantes intergalácticos do Bem e do Mal. Com Fabrice Luchini e Camille Cottin. (Dia 1 de junho, Cinema São Jorge — Sala 3, 19h00)

“Cosmic Miniatures”

De Alexander Kluge

Nome destacado do Novo Cinema Alemão e com um vasto trabalho televisivo nas últimas décadas, Alexander Kluge, hoje com 91 anos, lançou mão da Inteligência Artificial para fazer este filme no qual nos transporta ao espaço, em que a cadelinha russa Laika teria dado origem a uma poderosa raça de cães de batalha intergalácticos. (Dia 24, Culturgest, 19h15 / Dia 30, Cinema São Jorge — Sala 3, 19h15)

“La Bête”

De Bertrand Bonnello

Uma mulher que vive numa sociedade futurista em que a Inteligência Artificial controla a vida das pessoas e as emoções são encaradas como uma ameaça à harmonia coletiva, vai submeter-se a um processo de purificação do seu ADN que a leva a viajar pelas suas vidas anteriores. Numa delas conhece Louis, pondo em causa todo o processo. Interpretações de Léa Seydoux e George MacKay. (Dia 23 de Maio, Cinema São Jorge — Sala 3, 21h30 / Dia 31 de maio, Cinema São Jorge, Sala 3, 21h15)

“A Quimera”

De Alice Rorwacher

Arthur, o protagonista desta nova realização da italiana Alice Rorwacher, é um arqueólogo que faz parte de um grupo que procura tesouros antigos em tumbas milenares, para os vender no marcado negro. Mas ele procura também a mulher que perdeu, Benjiamina, a sua quimera pessoal, o seu desejo impossível. Para a encontrar, Arthur desafia o invisível, procura por toda a parte, busca a porta para a vida depois da morte de que falam os mitos. (Dia 31 de maio, Cinema Ideal, 19h45)

“In Restless Dreams: The Music of Paul Simon”

De Alex Gibney

O prestigiado e premiado documentarista americano Alex Gibney conta aqui a história da vida e da carreira de Paul Simon, a partir da gravação do seu álbum Seven Psalms. Gibney recua então até à infância do músico e compositor em Queens, e ao longo de 3 horas e meia, passa em revista, com a ajuda deste, 60 anos de canções, discos e concertos, sem esquecer a lendária e espinhosa parceria com Art Garfunkel. (Dia 26 de maio, Cinema São Jorge — Sala Manoel de Oliveira, 17h00)