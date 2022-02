A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, lançou esta sexta-feira um concurso público para a dotação de ligações mecânicas no centro histórico, segundo publicação em Diário da República (DR).

A empreitada tem um investimento de 900 mil euros e um prazo de execução de seis meses, sustenta.

A construção destas ligações mecânicas implica a demolição de muros e pavimentos, a remoção de postes de iluminação, a sinalização de trânsito e elementos de mobiliário urbano, a repavimentação e o redesenho do espaço público, sustenta a informação.

Além disso, envolve ainda a introdução de dois elevadores, a criação de uma estrutura metálica de suporte aos elevadores e de um passadiço suspenso de ligação ao arruamento de General Torres e reconstrução dos muros em betão com revestimento a granito (reutilização da pedra resultante do desmonte).

Em causa está a colocação de um elevador e de escada rolante entre o Jardim do Morro e a Serra do Pilar.

Em maio de 2021, havia sido lançado um concurso idêntico, contudo ficou deserto, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte da autarquia.

Este projeto foi anunciado em 2015, quando o autarca socialista levou a reunião de câmara a versão “semifinal” do plano de desenvolvimento urbano do Município, o qual seria alvo de candidaturas a fundos comunitários no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).