A Samsung divulgou esta quarta-feira a nova linha de smartphones Galaxy S22, os novos topo de gama com os quais a empresa quer concorrer com telemóveis de concorrentes como a Apple, com os iPhone, Xiaomi, com os Mi, a Oppo, com os Find. Como em séries anteriores, há três modelos diferentes — o S22, o S22+ e o S22 ultra –, que trazem novos designs, câmaras fotográficas, um processador mais avançado e, na versão Ultra, volta a haver uma caneta digital integrada, a S Pen, uma das principais características dos Samsung Note, um modelo de telemóveis que a empresa descontinuou.

Em comunicado, a Samsung diz todos os novos dispositivos estão equipados “com a mais recente tecnologia de inteligência artificial da empresa “que permite levar as suas fotografias a um nível superior”. Além de câmaras fotográficas melhoradas, todos os equipamentos estão equipados com antenas 5G.

Os modelos S22 e S22+ têm ecrãs AMOLED de alta definição com 6,1 e 6,6 polegadas, respetivamente, e taxas de atualização de 120Hz (torna o movimentos do ecrã mais fluídos). Além disso, estes equipamentos têm baterias de 3,700 e 4,500 miliamperes com possibilidade de carregamento rápido. Os dois equipamento são resistentes à água, tendo uma classificação de proteção ao pó e água IP68 (é das mais elevadas no mercado).

Quanto ao S22 Ultra, que, com a S Pen, voltar a disponibilizar aos clientes da empresa sul-coreana a possibilidade de escreverem à mão no ecrã do telemóvel. Para tirar o maior proveito da caneta digital, este modelo tem um visor de 6,8 polegadas também com uma taxa de atualização de 120Hz. O modelo ultra tem uma bateria de cinco mil miliamperes e resistência IP68.

O Samsung S22 Ultra tem modelos com 128GB, 256GB, 512GB e 1TB de armazenamento e vai estar disponível em Portugal a partir de 25 de fevereiro. Os modelos S22 e S22+, que não têm uma caneta S Pen incorporada, terão versões com 128GB e 256GB de armazenamento e estarão disponíveis a partir de 11 de março no mercado nacional.