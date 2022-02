Os Açores registaram 68.806 passageiros desembarcados em janeiro de 2022, um aumento de 129,2% face ao mesmo mês de 2021, mas abaixo do registado em 2020 (-24,1%), revelou esta quarta-feira o Serviço Regional de Estatística (SREA).

“No mês de janeiro de 2022 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 68.806 passageiros. Os passageiros desembarcados com origem noutras regiões do território nacional atingiram 32.446, interilhas 33.029 e internacionais 3.331″, lê-se na página na internet do SREA.

Por comparação, em janeiro de 2021 desembarcaram nos aeroportos da região 30.025 passageiros. Em igual mês de 2020, esse número ascendeu a 90.677 passageiros.

“Os valores relativos aos passageiros desembarcados [em janeiro de 2022] distanciam-se ainda dos registados no mesmo mês de 2020 [-24,1%], aumentando, contudo, 129,2% face a janeiro de 2021”, destaca o SREA.

No mês passado, embarcaram na região 71.828 passageiros, número superior ao registado em janeiro de 2021 (32.941), mas inferior ao período homólogo de 2020 (93.725).

“À semelhança dos passageiros desembarcados, os valores relativos aos passageiros embarcados apresentam também uma variação negativa face a janeiro de 2020 (-23,4%), mas uma variação positiva de 118,1% face ao mesmo mês de 2021”, lê-se na publicação.

Quanto ao tipo de voo, em janeiro de 2022 verifica-se uma “variação homóloga positiva de 93,3%” nos passageiros embarcados nos voos interilhas e de “132,4% nos voos territoriais” nacionais, sendo que os voos internacionais também aumentaram “quatro vezes mais”.

“Quanto ao desembarque de passageiros, também por tipologia de voo, ocorreu igualmente um aumento mensal homólogo de 94,6% nos voos interilhas, de 159,6% nos voos territoriais e cerca de seis vezes mais nos voos internacionais”, revela o SREA.

Já em 10 de janeiro, foi anunciado que o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores no ano de 2021 superou em 85,1% o valor de 2020, mas ficou ainda abaixo dos números registados em 2019.