Um incêndio consumiu na manhã deste domingo parte do 3º andar de um edifício no centro de Lisboa, provocando três feridos. O fogo deflagrou ainda antes das 8h na rua Nova do Desterro, em Arroios.

Os três feridos foram levados para o hospital de São José para serem assistidos por inalação de fumo — não estão em estado grave.

À Rádio Observador, os Bombeiros Sapadores de Lisboa explicaram que receberam o alerta por volta das 8h, tendo dado o incêndio como extinto meia hora depois. As chamas consumiram parcialmente o andar onde o fogo começou, mas não se propagaram para os outros andares do prédio.

O incêndio está agora em fase de rescaldo, tendo os restantes moradores sido retirados do edifício.