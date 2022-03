Está dado o pontapé de saída para (previsivelmente longo) processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Após uma longa reunião em Versalhes, França, o Conselho Europeu comunicou que já pediu à Comissão Europeia que se pronuncie sobre o pedido oficialmente apresentado por Volodymyr Zelensky, já durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para que o país venha a ser um Estado-membro da UE.

Na sequência da reunião, o Conselho Europeu publicou esta madrugada uma dura nota de condenação da guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia, na qual apelou à responsabilização do regime de Moscovo pelos “crimes” cometidos em solo ucraniano, garantiu o acolhimento dos refugiados oriundos da Ucrânia e assegurou que os ucranianos pertencem à “família europeia”, motivo pelo qual não serão deixados sozinhos.

“Há duas semanas, a Rússia trouxe a guerra de novo à Europa”, começa por afirmar um comunicado conjunto dos chefes de Estado e Governo dos 27 membros da UE, após uma reunião em Versalhes, França, dedicada à concertação de posições sobre a guerra na Ucrânia. “A agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia é uma violação grosseira do direito internacional e dos princípios da Carta da ONU, e mina a segurança e a estabilidade da Europa e do mundo.”

A invasão, continua a nota, “está a infligir um sofrimento inenarrável sobre a população ucraniana”.

“A Rússia, e a sua cúmplice Bielorrússia, têm responsabilidade total sobre esta guerra de agressão e vão ser responsabilizadas pelos seus crimes, incluindo por visarem indiscriminadamente civis e o objetos civis. Neste aspecto, saudamos a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional de abrir uma investigação”, dizem os líderes europeus, referindo-se à possibilidade de os líderes políticos e militares russos virem a ser condenados por crimes de guerra.

Os líderes europeus pedem ainda que seja garantida a segurança das centrais nucleares ucranianas, que têm sido um alvo primordial das forças russas, e apelam a que a Rússia permita a assistência da Agência Internacional de Energia Atómica.

“Exigimos que a Rússia cesse a sua ação militar e retire todas as forças e equipamento militar de todo o território da Ucrânia imediata e incondicionalmente, e que respeite completamente a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”, apelam os líderes europeus.

Na nota, os chefes de Estado e de Governo da UE deixam uma saudação ao “povo da Ucrânia pela sua coragem na defesa do seu país” e pelos “valores partilhados da liberdade e democracia”. E garantem: “Não os vamos deixar sozinhos.”

A UE promete continuar a enviar “apoio político, financeiro, material e humanitário” para a Ucrânia — e compromete-se a ajudar na “reconstrução de uma Ucrânia democrática quando o massacre russo terminar”.

Quanto à pressão económica sobre Rússia e Bielorrússia, os países da UE estão “determinados” a aumentá-la: “Adotámos sanções significativas e estamos preparados para agora rapidamente com mais sanções.”

O comunicado dos líderes europeus centra-se também na crise humanitária e de refugiados que está a ser originada pela guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

“Inúmeras pessoas estão a fugir da guerra na Ucrânia. Oferecemos proteção temporária a todos os refugiados de guerra da Ucrânia. Saudamos os países europeus, especialmente nas fronteiras com a Ucrânia, por mostrarem uma solidariedade imensa ao acolherem os refugiados de guerra ucranianos”, diz a nota publicada esta madrugada.

“A UE e os seus Estados-membros vão continuar a mostrar solidariedade e a fornecer apoio humanitário, médico e financeiro a todos os refugiados e aos países que os acolhem”, dizem os líderes europeus, apelando à disponibilização de fundos “sem demoras” através do recurso aos mecanismos mais flexíveis de mobilização de fundos europeus.

Além disso, o Conselho Europeu exige à Rússia que cumpra “as suas obrigações à luz do direito internacional”, assegurando os corredores humanitários que permitem a chegada da ajuda às vítimas e a saída em segurança dos civis que querem abandonar o território em conflito.

Quanto ao desejo da Ucrânia de aderir à União Europeia, formalizado pelo Presidente Volodymyr Zelensky já durante a guerra, o Conselho Europeu reconhece que o país está a exercer o direito de “escolher o seu próprio destino” e pede à Comissão Europeia que se pronuncie sobre o pedido ucraniano. Entretanto, “e sem demoras, vamos reforçar os nossos laços e aprofundar a nossa parceria para apoiar a Ucrânia a percorrer o seu caminho Europeu”, garante o Conselho Europeu. “A Ucrânia pertence à nossa família europeia.”

O Presidente da República da Lituânia, Gitanas Nausėda, classificou a reunião do Conselho Europeu que terminou esta madrugada como uma “noite histórica” em que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia começou a avançar formalmente.

“Noite histórica em Versalhes”, escreveu no Twitter. “Após cinco horas de discussões acaloradas, os líderes da UE disseram ‘sim’ à eurointegração da Ucrânia. O processo começou. Agora, cabe-nos a nós e aos ucranianos alcançá-la rapidamente. A heróica nação ucraniana merece saber que é bem-vinda na UE.”

