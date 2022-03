Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O acordo inicial feito entre Sporting e banca, Millennium BCP e Novo Banco, previa um valor de um euro por cada um dos 135 milhões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) em 2014. Uns anos depois, numa negociação que tinha começado no final do anterior mandato de Bruno de Carvalho e que se prolongou com a eleição de Frederico Varandas, passou para apenas 40,5 milhões, com um preço unitário a baixar para os 35 cêntimos. No entanto, a operação feita agora pelos leões ficou por bem menos.

De acordo com um comunicado enviado pela Sporting SAD à CMVM, a sociedade leonina negociou os VMOC que pertenciam ao BCP por apenas 16,8 cêntimos cada, pagando assim cerca de 14 milhões de euros para ficar com o equivalente a 84% das ações da SAD e assegurar com isso a maioria do capital social da SAD que poderia estar em risco caso os VMOC fossem convertidos em ações sem acordo no ano de 2026. Ao todo, e em menos de oito anos, a sociedade verde e branca acabou por pagar 83% menos do que o acordo inicial.

Em atualização