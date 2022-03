O tenista suíço Stan Wawrinka, vencedor de três torneios Grand Slam, vai voltar à competição mais de um ano depois, no Open da Andaluzia, a partir de domingo, em Marbella, anunciou esta segunda-feira a organização.

Uma lesão grave no pé esquerdo obrigou o suíço, de 36 anos, que chegou a ser número três mundial, a ficar arredado dos courts desde 8 de março de 2021, então em Doha, no Qatar.

Ao todo, Wawrinka soma 16 títulos do circuito ATP e uma medalha de ouro olímpica, conseguida em Pequim2008 no torneio de pares, ao lado da lenda Roger Federer.

Vai regressar na terra batida, que prefere, e retomar uma carreira em que triunfou no Open da Austrália de 2014, em Roland Garros em 2015 e no US Open de 2016, além de ter sido peça importante na vitória da Suíça na Taça Davis de 2014.