O Roland-Garros, um dos mais conhecidos torneios de ténis a nível mundial, tem a Renault como patrocinadora desde 2022 e o construtor vai aproveitar o evento baptizado em honra do aviador francês para mostrar o R5 E-Tech eléctrico aos fãs da modalidade. Simultaneamente, aproveita a ocasião para lançar uma série especial com o nome do torneio, que vai decorrer entre 20 de Maio e 9 de Junho.

O R5 E-Tech Roland-Garros será proposto em quatro cores de carroçaria, do “branco nacarado” ao “preto estrela”, passando pelo “azul nocturno” e “cinza shiste mate”. As jantes são específicas para esta edição especial, tal como o revestimento do interior, decorados com o emblema do torneio francês e um desenho que representa a Cruz de Santo André, inspirada na arquitectura do estádio em que se disputa Roland-Garros.

Da decoração interior desta série especial faz parte o logótipo alusivo ao Roland-Garros

O R5 E-Tech, que vai começar a ser entregue em Maio em alguns países europeus, só chegará a Portugal em Setembro e, inicialmente, com a bateria maior (de 52 kWh) e 150 cv, devendo ser proposto por um valor que se estima andar na casa dos 27 a 28 mil euros. Posteriormente, em 2025, será a vez da versão do R5 E-Tech comercializada por 25.000€ chegar ao mercado, com 95 e 122 cv, mas sempre com um acumulador com uma capacidade de 40 kWh. Proposto por menos 9000€ do que o anterior Renault Zoe, o R5 E-Tech será um dos modelos que vai contribuir para a democratização dos veículos eléctricos.

Do envolvimento do construtor francês com o torneio parisiense faz parte um stand com 150 m2 num local central do evento, onde os espectadores poderão conhecer o sucessor do Zoe em pormenor. E, já que está em maré de promover os seus veículos, a Renault vai colocar à disposição do torneio uma frota de 180 veículos, entre os quais se podem encontrar 70 dos novos Scénic E-Tech eléctricos. A estes juntam-se 40 Espace, 30 Rafale e 20 Austral, todos estes híbridos.