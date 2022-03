O avançado internacional suíço Haris Seferovic já integrou com bola o treino desta quarta-feira da equipa de futebol do Benfica, depois de mais de dois meses afastado, com uma lesão muscular.

“A presença de Seferovic, recuperado de uma lesão, foi a principal novidade da manhã”, assinalou o clube, com Seferovic a juntar-se aos jogadores disponíveis às ordens do treinador Nélson Veríssimo, em período de paragem para seleções.

O futebolista, de 30 anos, recentemente recuperado de lesão, não foi desta vez chamado à seleção, com a Suíça, já apurada para o Mundial2022, a defrontar fora no sábado a Inglaterra, e a receber na terça-feira o Kosovo.

No Benfica, o avançado, melhor marcador da I Liga em 2018/19 (23 golos), em época de título do Benfica, fez o último jogo em 15 de janeiro, saindo aos 60 minutos no empate caseiro diante do Moreirense (1-1), na 18.ª jornada do campeonato.

Com uma lesão muscular na perna esquerda, falhou depois disso 13 jogos dos ‘encarnados’, entre os quais as meias-finais e final da Taça da Liga, nove jogos do campeonato e a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Ajax.

Numa época com muitos problemas físicos, Seferovic já tinha perdido alguns jogos no arranque de época, em agosto, e a seguir em setembro, depois de se lesionar na seleção helvética, igualmente com um problema muscular, ficando de fora por mês e meio, até meados de novembro.

O Benfica prepara a visita ao Sporting de Braga, da 28.ª jornada da I Liga, a disputar no fim de semana de 3 de abril e em dia ainda a divulgar pela Liga, sendo que é um embate que antecede a receção das águias ao Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Champions, marcada para 5 de abril.