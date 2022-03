Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tem um logótipo praticamente igual, com as mesmas cores (a única diferença são os carateres) e apresenta um nome praticamente igual. Com a debandada de marcas ocidentais da Rússia após a invasão à Ucrânia, o país está a tentar criar os seus próprios negócios. Desta feita, um empresário de São Petersburgo quer substituir a IKEA, que abandonou o país no início de março — chamando-lhe “IDEA”.

Segundo a agência de notícias russas RIA, Konstatatin Kukkoev, empresário no ramo do design de interiores, indicou que sofreu elevados prejuízos no último mês, uma vez que utilizava móveis da empresa sueca na conceção dos seus projetos. Devido à saída do IKEA do mercado russo, teve de procurar por marcas nacionais — mas os preços eram muito superiores, o que comprometeu o seu negócio.

“Fiquei muito chateado com a saída do IKEA da Rússia”, desabafou, reforçando que processou a marca sueca pelos prejuízos económicos sofridos. Questionado sobre se a IDEA conseguirá satisfazer a procura por móveis baratos, Konstatatin Kukkoev acredita que “sim”.

O organismo que regista as patentes na Rússia anunciou a apresentação o pedido no seu site oficial, estando agora sob análise. Confrontado com a possibilidade de poder sofrer problemas jurídicos pelas semelhanças no logótipo e no nome, Konstatatin Kukkoev rejeitou essa ideia, frisando que quer que os consumidores associem a marca como uma versão russa da IKEA.

O empresário de São Petersburgo anunciou ainda que, caso vença o processo contra a marca sueca, investirá o dinheiro no desenvolvimento da IDEA.