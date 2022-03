Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro das Finanças, João Leão, está “muito satisfeito” que o seu sucessor na pasta seja Fernando Medina. “Penso que vai fazer um trabalho positivo no futuro”, disse, salientando a “experiência notável” e o “conhecimento das políticas públicas e da economia portuguesa” do ex-presidente da Câmara de Lisboa.

João Leão revelou ainda que o Governo vai apresentar esta sexta-feira o Programa de Estabilidade na Assembleia da República. O Executivo estima uma taxa de crescimento do PIB de 5% em 2022 e de 3,3% em 2023. Mas João Leão rejeita que sejam estimativas demasiado otimistas para o tempo de guerra que a Europa atravessa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta sexta-feira que as contas públicas fecharam 2021 com um défice de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), um valor abaixo do previsto em outubro, na proposta de Orçamento do Estado para 2022 — de 4,3%. O INE acrescenta que a dívida pública diminuiu de 135,2% para 127,4% do PIB em 2021, uma trajetória que João Leão apelida como a “maior queda percentual da dívida pública desde pelo menos segunda guerra mundial”.

Questionado sobre se gostaria de ter ficado mais tempo no Governo, Leão respondeu que já está há seis anos e meio no Executivo e que a experiência, apesar de positiva, “leva a sacrifícios pessoais e a desgaste”, pelo que é “natural que tenha vontade de iniciar nova fase”. Além de assistir ao “primeiro treino de Benfica” do filho, brincou, João Leão mostrou intenção de voltar à vida académica.