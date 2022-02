Além da Ucrânia, mais dois países parecem estar na mira do Kremlin. A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, ameaçou esta sexta-feira a Finlândia e a Suécia com “sérias repercussões políticas e militares” se Helsínquia e Estocolmo decidirem aderir à NATO.

Na conta oficial do Twitter do ministério dos Negócios Estrangeiros russo leem-se declarações da porta-voz daquela tutela que apelam “ao comprometimento finlandês da política militar de não alinhamento”, um fator “importante” para “assegurar a segurança e a estabilidade no norte da Europa”.

“A adesão da Finlândia à NATO teria sérias repercussões políticas e militares”, ameaçou o Kremlin.

????#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia ???????? (@mfa_russia) February 25, 2022